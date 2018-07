Recuperado, Van Persie reforça o Manchester United

O atacante Robin van Persie deve retornar ao Manchester United neste sábado, na partida contra o West Bromwich Albion, em Old Trafford, válida pela sexta rodada do Campeonato Inglês. O holandês, artilheiro do torneio nacional na última temporada, está recuperado de uma lesão na virilha que o deixou fora dos dois últimos compromissos do time, contra Manchester City e Liverpool, esse último pela Copa da Liga Inglesa.

Van Persie voltou a treinar no Manchester United é o técnico David Moyes confirmou que o atacante será relacionado, mas evitou revelar se o holandês participará do jogo. "Robin estará de volta, envolvido de alguma forma", disse. "Ainda não sei vou usá-lo, mas ele treinou hoje e está recuperado. Vamos ver exatamente como ele está", completou.

Moyes acrescentou que o meia Tom Cleverley, que não participou da vitória por 1 a 0 sobre o Liverpool por causa de uma pancada, também retornou aos treinos e deve reforçar o time no fim de semana. "Tom treinou um pouco e bem hoje, não é tão sério. Ele levou uma pancada no joelho no treinamento, e estávamos um pouco preocupados", explicou.

Substituto de Alex Ferguson, Moyes vem tendo um início de trabalho irregular no Manchester United, apenas o oitavo colocado no Campeonato Inglês. O treinador destacou que ainda está se adaptando ao novo trabalho. "Eu estou aprendendo a cada semana desde o dia em que me tornei técnico do Manchester United. Eu aprendi uma coisa no primeiro dia e continuo a aprender desde então", comentou.