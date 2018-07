Recuperado, Van Persie volta a treinar no Manchester United

O Manchester United está próximo de ganhar um reforço de peso para os próximos compromissos no Campeonato Inglês. Nesta quarta-feira, o atacante holandês Robin van Persie voltou a treinar com o grupo, após ficar aproximadamente seis semanas afastado dos gramados por causa de uma contusão.

Van Persie não entra em campo desde 21 de fevereiro, quando sofreu uma lesão no tornozelo direito, quando se contundiu durante a derrota do Manchester United por 2 a 1 Swansea. Agora, porém está recuperado, em um momento de definição do Campeonato Inglês - faltam sete rodadas para o encerramento do torneio. Um desses sete jogos que faltam para o Manchester United é o clássico com o rival local City e está marcado para o próximo domingo, no Old Trafford. O United é o terceiro colocado no torneio com 62 pontos, logo à frente do City, que soma 61.

Até agora, Van Persie já marcou dez gols pelo Manchester United nesta temporada. E a sua volta aos treinamentos nesta quarta-feira aumentam as esperanças do técnico Louis van Gaal de contar com o atacante no clássico do próximo fim de semana.