Recuperado, Vander comemora volta da confiança no Fla Recuperado de uma lesão sofrida em fevereiro e sem atuar pelo Flamengo desde o dia 2 de fevereiro, data da estreia de Ronaldinho Gaúcho com a camisa do clube, o meia Vander festejou o fato de estar prestes a poder defender o time novamente. Ele foi um dos destaques do coletivo realizado na última quinta-feira e ressaltou que voltou a se sentir confiante para ajudar a equipe, que só volta a atuar na próxima quarta-feira, contra o Palmeiras, no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.