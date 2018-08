Recuperado, Veríssimo é relacionado e reforça Santos; Sasha volta a ser desfalque

Sem Eduardo Sasha e com Lucas Veríssimo, o técnico do Santos, Cuca, relacionou 25 jogadores para o duelo contra o Atlético-MG, neste domingo, às 11 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro Lucas Veríssimo é a novidade após se recuperar de uma lombalgia aguda, que o tirou de cinco jogos. Ele deve ficar como opção no banco de reservas. O lateral Dodô também está de volta, após cumprir suspensão no duelo contra o Ceará, realizado na última quarta-feira, em Fortaleza, em partida adiantada da 20º rodada do Brasileirão.

O técnico Cuca terá o atacante Yuri Alberto, recuperado de dores no pé esquerdo, enquanto o atacante Eduardo Sacha segue fora por ainda estar readquirindo a melhor condição física após superar um estiramento muscular na coxa esquerda.

Com 18 pontos, o time santista busca a sua quinta vitória na competição para se distanciar da zona de rebaixamento e iniciar uma arrancada no Brasileirão. O técnico Cuca também ainda não venceu uma partida desde que assumiu o comando da equipe como substituto do demitido Jair Ventura.

Após o duelo contra o Atlético, o time santista segue em Minas Gerais, por conta de outro importante confronto. No Mineirão, pela segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil, o Santos encara o Cruzeiro às 19h30 da próxima quarta-feira. Após perder o primeiro duelo por 1 a 0, na Vila Belmiro, o time comandado por Cuca precisa vencer os donos da casa por dois gols de diferença para avançar na competição.

"Essas duas próximas partidas são muito importantes. Queremos vencer o Atlético para continuar em busca do nosso objetivo, que é chegar no lugar mais alto possível da tabela do Brasileiro. Depois, na quarta-feira, teremos o Cruzeiro pela frente. Também sabemos da importância deste segundo jogo do mata-mata das quartas da Copa do Brasil. Vamos com foco total para estes dois desafios para conseguirmos dois bons resultados", disse o zagueiro Luiz Felipe, em declaração reproduzida pelo site oficial do Santos neste sábado.

Confira a lista de relacionados do Santos para o jogo deste domingo:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir;

Laterais: Victor Ferraz, Daniel Guedes e Dodô;

Zagueiros: Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Robson Bambu;

Meio-campistas: Alison, Diego Pituca, Jean Mota, Carlos Sánchez, Gabriel Calabres, Léo Cittadini, Renato, Guilherme Nunes e Bryan Ruiz;

Atacantes: Rodrygo, Gabigol, Copete, Bruno Henrique, Derlis González, Arthur Gomes e Yuri Alberto.