Recuperado, Victor é relacionado e volta ao Atlético-MG neste domingo

O Atlético-MG terá um reforço de peso para o duelo em que tentará assegurar a sua classificação à decisão do Campeonato Mineiro. Neste sábado, o técnico Roger Machado divulgou a lista de relacionados para o confronto de domingo com a URT, pelas semifinais do torneio estadual, e incluiu o goleiro Victor.

Victor ainda não atuou pelo Atlético em 2017. O goleiro sofreu lesão no ombro direito no fim de 2016, logo no início das férias, em partida beneficente realizada em Jundiaí, no interior paulista. Depois, passou por cirurgia e vinha se recuperando para voltar a disputar uma partida oficial, o que não ocorre desde 7 de dezembro, quando participou da finalíssima da Copa do Brasil contra o Grêmio.

"Estou muito feliz de retornar aos jogos. Foram quatro meses tratando uma lesão, então, para mim, é motivo de alegria e uma satisfação imensa vestir essa camisa que tanto me deu alegria. A motivação é grande para poder entrar em campo amanhã", disse o goleiro neste sábado.

Umas das referências do elenco, Victor retorna ao Atlético na vaga que vinha sendo ocupada por Giovanni e em um momento de instabilidade da equipe, que foi derrotada na última quarta-feira pelo Libertad, no Paraguai, pela Copa Libertadores, e não vence há três jogos no Campeonato Mineiro.

Ainda assim, um empate neste domingo, no Independência, contra a URT é suficiente para o Atlético avançar à decisão do torneio estadual, pois o time ficou no 1 a 1 no jogo de ida e tem a vantagem de se classificar com dois resultados iguais por ter feito a melhor campanha da primeira fase.

Confira a lista de relacionados do Atlético para o duelo com a URT:

Goleiros: Victor, Giovanni e Uilson.

Laterais: Marcos Rocha, Carlos César, Fábio Santos, Danilo e Leonan.

Zagueiros: Gabriel, Leonardo Silva, Felipe Santana e Erazo.

Meio-campistas: Rafael Carioca, Elias, Adilson, Yago, Otero, Cazares, Maicosuel e Marlone.

Atacantes: Robinho, Rafael Moura e Flávio.