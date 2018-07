Recuperado, Vidal reforça Juventus no clássico contra o Milan

O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, anunciou nesta sexta-feira que o volante chileno Arturo Vidal se recuperou de um problema no joelho e assim deverá estar em campo no clássico diante do Milan, neste sábado, em Turim, pelo Campeonato Italiano.

"A boa notícia é que Vidal está recuperado", afirmou o treinador, em entrevista coletiva, na qual também evitou confirmar a escalação da equipe para o confronto válido pela 22ª rodada da competição nacional. "A formação eu decido amanhã", avisou.

Na semana passada, a Juventus não conseguiu passar de um empate sem gols com a Udinese, em um jogo no qual não contou com Vidal por causa de problemas no joelho direito do jogador, o mesmo que foi operado antes da disputa da Copa do Mundo de 2014, na qual o Chile acabou eliminado pelo Brasil nas oitavas de final.

Com 50 pontos ganhos, a Juventus está disparada na liderança do Campeonato Italiano, que tem como vice-líder a Roma, com 43, enquanto o Napoli é o terceiro colocado, com 39. Allegri, porém, destacou nesta sexta que o time "precisa jogar com determinação e saber que no momento ainda não ganhou nada". "Amanhã faremos um jogo complicado", alertou o comandante.