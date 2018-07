Recuperado, Vinicius Araújo é liberado para treinos físicos no Cruzeiro O técnico Mano Menezes logo deve ganhar mais um reforço para o setor ofensivo do Cruzeiro na reta final do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão no ombro direito sofrida há duas semanas, o atacante Vinícius Araújo foi liberado pelo departamento médico para realizar trabalhos de preparação física.