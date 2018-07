Recuperado, Walter volta a treinar no Corinthians

Reserva imediato de Cássio, Walter voltou a treinar nesta terça-feira com o elenco principal do Corinthians. O goleiro foi submetido, no último dia 5, a uma cirurgia para correção de uma hérnia abdominal. Completamente recuperado, ele passa a ficar à disposição do técnico Mano Menezes, que vinha utilizando Danilo Fernandes no banco.

"A recuperação foi ótima, ainda melhor do que a da cirurgia anterior. Agora já estou liberado e quero voltar a ajudar o time na sequência do Brasileirão e da temporada. A equipe está jogando bem e vamos buscar os títulos neste segundo semestre", comentou Walter, via assessoria de imprensa.

O goleiro já havia passado por cirurgia no início do ano, no lado esquerdo do abdômen - desta vez o procedimento foi do lado direito. Contratado junto ao União Barbarense no ano passado, Walter já participou de 20 jogos pelo Corinthians, sendo 11 apenas nesta temporada.