Recuperado, Wellington Nem volta a treinar com o grupo no São Paulo

Recuperado de problema físico, o atacante Wellington Nem foi reintegrado ao elenco do São Paulo nesta segunda-feira, na reapresentação do grupo após o empate com o Novorizontino por 2 a 2, no sábado, pelo Paulistão.

Um dos reforços da equipe para a temporada, Wellington Nem voltou aos trabalhos depois de se recuperar de uma lesão muscular. O atacante sofreu um estiramento no adutor da coxa esquerda logo na abertura do Campeonato Paulista, na partida contra o Audax, na Arena Barueri.

Desde então o jogador vinha fazendo tratamento no departamento médico. Nos últimos dias ele aprimorou a forma física. E, aprovado em testes e avaliações, foi enfim liberado para treinar com o restante do grupo são-paulino nesta semana.

Na tarde desta segunda-feira, o atacante participou normalmente de um trabalho técnico sob o comando do treinador Rogério Ceni no CT da Barra Funda. Foi o primeiro treino da equipe em preparação para a partida contra o PSTC-PR, na quarta-feira, em Londrina, pela segunda fase da Copa do Brasil.