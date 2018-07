Recuperado, Wellington Paulista se diz pronto para jogar

Nesta terça-feira, Wellington Paulista treinou na Academia de Futebol. "Estou bem fisicamente, pronto para jogar", afirmou o atacante, que foi contratado pelo Palmeiras em abril, fora do prazo de inscrições do Campeonato Paulista. "Estou preparado desde que cheguei, pena que não pude jogar nesse período", disse. "Não vai faltar raça", prometeu.

De acordo com Wellington Paulista, ele teria inclusive condições de participar do jogo contra o Cruzeiro, disputado no domingo, em Sete Lagoas, o que não ocorreu por causa de uma cláusula do seu contrato. "Já queria ter jogado contra o Cruzeiro", comentou o atacante, que foi cedido pelo clube mineiro ao Palmeiras.

Sem a lesão, Wellington Paulista espera ser titular diante do Atlético-PR, o que não aconteceu no início da sua passagem pelo clube. O atacante admitiu que esperava ter começado como titular no primeiro duelo com o Coritiba, até pela escassez do setor ofensivo palmeirense. "Pela necessidade, achei que já entraria jogando (na Copa do Brasil). Mas foi uma escolha do treinador e a gente respeita", afirmou.

Já o meia Lincoln também está recuperado de uma lesão, mas não deve ter condições de enfrentar o Atlético-PR. Nesta terça-feira, o jogador, que reclamava de dores no músculo do adutor da coxa esquerda, treinou apenas fisicamente e pode voltar a desfalcar o Palmeiras no Brasileirão.