Recuperado, Wesley ficará na reserva contra o Cruzeiro

O técnico Gilson Kleina não vai escalá-lo como titular pelo fato do atleta estar sem ritmo de jogo, mas dependendo do andamento da partida, são grandes as chances do volante entrar por alguns minutos.

Wesley está recuperado de uma cirurgia no joelho direito e já há duas semanas tem treinado com o grupo normalmente, sem sentir dores. Nesta sexta-feira, ele participou no time reserva do treinamento coletivo comandado por Kleina no gramado da Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, palco do jogo deste sábado.

Em relação a equipe titular que enfrenta o Cruzeiro, Kleina decidiu manter Leandro entre os titulares, mesmo com a volta de Juninho para a lateral esquerda.