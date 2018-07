Recuperado, Wilshere diz que estará pronto para Copa do Mundo

LONDRES - Depois de ficar afastado dos gramados pelos últimos dois meses por causa de uma fratura no pé, o meia Jack Wilshere, do Arsenal, assegurou que estará pronto para defender a Inglaterra na Copa do Mundo. O jogador de 22 anos quebrou o pé em jogo contra o Stoke City, no dia 1º de março, mas já vem treinando há seis semanas.

O atleta assegurou, em entrevista para o canal Sky Sports, que agora precisa apenas ganhar ritmo de jogo para defender a seleção inglesa no Mundial. "Ainda não disputei um jogo, mas estou treinando há seis semanas e provavelmente preciso de algumas partidas, mas estou me sentindo bem", assegurou.

Em sua preparação para a Copa, a Inglaterra fará três amistosos, sendo o primeiro deles nesta sexta-feira, contra o Peru, no Estádio de Wembley, em Londres. Já na próxima semana, a equipe comandada por Roy Hodgson enfrentará Equador e Honduras, em Miami, antes de viajar ao Brasil.

"Tenho sorte porque temos amistosos de preparação", disse Wilshere, para depois projetar sua participação nos mesmos. "Espero estar preparado para jogar alguns minutos nessas partidas antes do início da Copa", completou.

A Inglaterra integra o temido Grupo D do Mundial, que também conta com Itália, Uruguai e Costa Rica. A estreia da equipe inglesa será diante dos italianos, em 14 de junho, na Arena Pantanal, em Manaus. Em seguida, o time nacional enfrentará os uruguaios no dia 19, no Itaquerão, em São Paulo, antes de fechar a sua participação na primeira fase da competição contra os costarriquenhos, no dia 24, no Mineirão, em Belo Horizonte.