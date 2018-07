Recuperado, Xabi Alonso volta a treinar e é confirmado no Bayern de Munique

Depois de ficar fora do treino da última segunda-feira por causa de dores provocadas por uma pancada no joelho, Xabi Alonso voltou a trabalhar normalmente no gramado nesta terça e foi confirmado pelo Bayern de Munique para o duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Arsenal, na Alemanha.

O volante espanhol chegou a se tornar dúvida para o confronto desta quarta-feira, às 17h45 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, mas nesta terça participou de todos os 75 minutos da atividade final de preparação para o embate e provou que está plenamente recuperado.

A confirmação de Xabi Alonso foi importante para o Bayern também pelo fato de que o técnico Carlo Ancelotti já não poderá contar com o zagueiro Jerome Boateng e o meia Franck Ribery, que nesta terça-feira treinaram em separado do resto do elenco depois de terem se recuperado recentemente de lesões.

Descartados deste duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, os dois jogadores ao menos deverão estar à disposição para o confronto de volta, marcado apenas para o dia 7 de março, em Londres.

Com Xabi Alonso confirmado, o Bayern tentará repetir no mata-mata contra o Arsenal a fama de carrasco do rival nesta fase da Liga dos Campeões nos últimos tempos. De 2005 para cá, os dois clubes já se enfrentaram por três vezes nas oitavas de final de competição, e em todas elas a equipe alemã levou a melhor.