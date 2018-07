Recuperado, zagueiro Bruno Uvini está volta aos treinos no São Paulo

SÃO PAULO - Na iminência de uma crise, o São Paulo vai ter um reforço quando se reapresentar nesta segunda-feira. Depois de três meses, o zagueiro Bruno Uvini, promessa das categorias de base, está de volta ao elenco principal e já vai treinar normalmente com o restante do grupo no CT da Barra Funda.

Uvini foi titular e capitão da seleção brasileira sub-20 na conquista do Sul-Americano da categoria, em janeiro. Antes do fim da competição, porém, fraturou a fíbula direito e adiou seu retorno ao elenco profissional tricolor.

O jogador foi liberado pelo departamento médico há cerca de uma semana e, nos últimos dias, estava aprimorando o condicionamento físico. Agora, está pronto para treinar com os companheiros.

"Quero agradecer a todos os profissionais que me ajudaram neste período. Foram três meses de recuperação. Segunda-feira me apresento com o grupo e estou muito feliz", ressaltou o jogador.

Uvini tem chances inclusive de assumir com rapidez a titularidade da equipe. Miranda vai deixar o clube rumo ao Atlético de Madrid ao fim de junho - saída que pode até ser precipitada. Alex Silva também tem seu contrato de empréstimo junto ao Hamburgo vencendo neste meio de ano. Com isso, o jovem passaria a ter a concorrência inicial apenas de Rhodolfo, Xandão e do ainda mais garoto Luiz Eduardo, de apenas 17 anos.