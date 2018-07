Recuperado, zagueiro Felipe volta a treinar no Corinthians

O zagueiro Felipe voltou a treinar nesta segunda-feira e fica à disposição do técnico Tite para o jogo do Corinthians contra o Fluminense, domingo, no Maracanã. Ele se recuperou de uma pancada nas costas que sofreu no jogo contra o Guaraní, na quarta-feira passada, pela Copa Libertadores.

Tite poderá escolher se Felipe retornará ao time titular ou se vai dar chance ao reserva Edu Dracena. "Nunca passei por uma situação como essa de não ser titular. Mas respeito as decisões do treinador", disse o experiente Dracena, nesta segunda-feira.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

O meia Renato Augusto e o atacante Luciano estão no departamento médico e são dúvidas para o jogo de domingo no Maracanã. Já o goleiro Cássio sentiu dores no quadril durante o treino desta segunda e será reavaliado pelo departamento médico.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;