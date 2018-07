Recuperado, zagueiro Gustavo Henrique treina entre os reservas do Santos

O defensor, por sua vez, acabou sendo escalado pelo técnico Dorival Junior entre os reservas no trabalho tático. O comandante optou por escalar Werley ao lado de David Braz na zaga, indicando que poderá deixar Gustavo Henrique na reserva diante dos gremistas.

A escalação de Gustavo Henrique entre os reservas está ligada ao fato de que o próprio jogador admitiu, em entrevista coletiva nesta segunda-feira após o treino, que ainda não está 100% recuperado. "Estou na fase final de recuperação já. Mas quem o professor optar, seja Werley, Paulo Ricardo, Leonardo, vai dar conta do recado", ressaltou o atleta, evitando reclamar do fato de ser escalado entre os reservas.

Já Marquinhos Gabriel, assim como o lateral Zeca, este recuperado de lesão no quadril, treinaram entre os titulares do time. Sem poder contar com Lucas Lima e Ricardo Oliveira, ambos com a seleção brasileira que enfrenta a Venezuela nesta terça em Fortaleza pelas Eliminatórias da Copa de 2018, e com Gabriel, este na seleção olímpica, Dorival escalou o Santos nesta segunda-feira com a seguinte formação: Vanderlei; Zeca, Werley, David Braz e Chiquinho; Renato, Thiago Maia, Serginho e Marquinhos Gabriel; Leandro e Nilson.

Ainda não se sabe se Dorival poderá contar com Lucas Lima, Ricardo Oliveira e Gabriel na partida contra o Grêmio. Os dois primeiros chegarão ao Brasil apenas na quarta-feira, enquanto Gabriel já estará de volta nesta terça após defender a seleção olímpica em amistoso contra o Haiti, disputado na noite desta segunda, na Arena Amazônia, em Manaus.

Atual quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, o Santos espera poder vencer o Grêmio na quinta-feira para se firmar no G4 e ainda reduzir a vantagem do próprio time gaúcho, hoje com 52 pontos na terceira posição.