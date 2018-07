Recuperado, zagueiro Mathieu volta aos treinos no Barcelona

O zagueiro Jeremy Mathieu foi a grande novidade do Barcelona nesta segunda-feira. Ele se recuperou de uma lesão no tendão de Aquiles e voltou a treinar normalmente com os companheiros. Com isso, pode reforçar a equipe na partida de volta das quartas de final da Copa do Rei, contra o Atlético de Madrid, nesta quarta-feira, fora de casa.

Mathieu vinha treinando separado do resto do elenco nos últimos dez dias e chegou a desfalcar a equipe em algumas partidas. No entanto, sua presença em campo nesta segunda foi a grande surpresa da atividade do Barcelona, que voltou aos treinos após um dia de folga no domingo.

O técnico Luis Enrique teve praticamente todo o elenco à disposição, com exceção ao brasileiro Douglas, que segue se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda e treinou separado. Destaques do time B do Barcelona, Diagne e Halilovic, tratado como grande promessa, foram chamados para compor a atividade.