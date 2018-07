Recuperado, zagueiro Nirley volta a treinar do Cruzeiro

Nirley é um dos reforços do Cruzeiro para o Brasileirão. Ele chegou ao clube junto do atacante Lucca, que também veio do Criciúma. O zagueiro, porém, machucou-se durante treino no fim de junho e vinha desfalcando a equipe.

Recuperado de uma lesão na coxa direita, o defensor iniciou nesta segunda a fase de recondicionamento físico. Ele deve voltar a estar à disposição do treinador nos próximos dias para os primeiros treinos com bola.

Com a liberação de Nirley no DM, o Cruzeiro conta agora com apenas um jogador no estaleiro: o atacante Dagoberto. Ele faz tratamento para se reabilitar de uma lesão na coxa esquerda e ainda não tem prazo certo para retornar ao time.