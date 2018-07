Recuperado, zagueiro Réver reforça Atlético-MG contra o Vitória

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro terá um importante reforço para o duelo com o Vitória, quinta-feira, em Feira de Santana, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Réver está recuperado de dores no tornozelo direito e vai reforçar o time na partida, exatamente num momento em que o sistema defensivo sofre com desfalques.

Diante do Vitória, o Atlético-MG não poderá contar com o goleiro Victor e o zagueiro Leonardo Silva, que vão cumprir suspensão automática, além do também zagueiro Otamendi, liberado para o período de descanso determinado pela Fifa antes da apresentação à seleção argentina visando a disputa da Copa do Mundo.

Assim, além de Réver, a delegação atleticana terá outros reforços no duelo com o Vitória. O goleiro Lee e os zagueiros Gabriel e Donato, ambos da equipe de juniores, vão viajar para a Bahia e irão compor o banco de reservas na próxima quinta-feira.

Com mais esses três problemas, o Atlético-MG terá 13 desfalques. Afinal, o time está com dez jogadores contundidos. São eles: o zagueiro Emerson, o lateral-direito Marcos Rocha, o lateral-esquerdo Pedro Botelho, o volante Lucas Cândido, os meias Ronaldinho Gaúcho e Guilherme e os atacantes Jô, Diego Tardelli, Neto Berola e Luan.

Um dia após a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na Arena Pantanal, o Atlético-MG treinou em Cuiabá. Os jogadores que não atuaram no triunfo sobre a equipe paulista realizaram trabalho físico na academia do hotel em que o grupo se hospedou.