Recuperado, zagueiro Wellington volta a treinar no time do Palmeiras

SÃO PAULO - Recuperado da lesão muscular na coxa esquerda, sofrida durante a vitória sobre o Ituano no dia 19 de fevereiro, o zagueiro Wellington voltou a treinar na tarde desta sexta-feira no Palmeiras. Liberado pelos médicos, ele correu no gramado pela primeira vez e pode ficar à disposição para o jogo da próxima quinta, contra a Portuguesa.

Revelado na base palmeirense, Wellington tinha virado titular do time depois da venda do zagueiro Henrique para o Napoli. Com a lesão dele, o técnico Gilson Kleina passou a improvisar o polivalente Marcelo Oliveira na posição. Agora, fica aberta a disputa para ver quem jogará como companheiro de Lúcio na zaga do Palmeiras.

Enquanto Wellington está voltando aos treinos, o volante Josimar (lesão muscular na coxa esquerda) e os atacantes Diogo (lesão muscular na coxa direita) e Leandro (corte na perna direita) seguem em tratamento. Já o zagueiro Victorino, que ainda não estreou no clube, está fazendo preparação física após se recuperar de contusão.