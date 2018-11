Recuperado, Zé Welison deve reforçar Atlético-MG contra o Botafogo

Após ficar 40 dias afastado dos gramados por causa de uma artroscopia no joelho direito, o volante Zé Welison pode ser a novidade na lista de relacionados do técnico Levir Culpi para o último compromisso do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, sábado, às 19 horas, contra o Botafogo, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Em disputa direta com o Atlético-PR, o clube mineiro precisa de uma vitória para garantir uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem sem depender de outro resultado. A previsão é de que todos os ingressos sejam vendidos para o duelo, pois mais de 20 mil haviam sido adquiridos antes da CBF alterar a data da partida, que inicialmente seria realizada no domingo.

Se Zé Welison pode ficar no banco de reservas, o volante Adilson, com dores na panturrilha esquerda, é dúvida. O jogador já ficou fora na derrota, por 3 a 2, para o santos na Vila Belmiro, no último sábado.

Sexto colocado na classificação do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG soma 56 pontos, dois a mais que o Atlético-PR, que vai fazer sua última partida no Campeonato Brasileiro, também no sábado, diante do Flamengo, no Maracanã.

"Colocando raça e vontade dentro de campo. A gente vem fazendo bons jogos e espero que esse último jogo não fuja da linha, e que a gente consiga vencer para garantir essa vaga na Libertadores", afirmou o zagueiro Iago Maidana, que fará sua volta ao Atlético-MG após cumprir suspensão no duelo com o Santos.