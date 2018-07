Recuperadode lesão, Elano reforça o Grêmio diante do Millonarios

BOGOTÁ - Recuperado de lesão, o meia Elano deve reforçar o time do Grêmio no duelo decisivo contra o Millonarios, na noite desta quinta-feira, em Bogotá. A equipe brasileira joga por um empate para avançar à semifinal da Copa Sul-Americana. Se confirmar o favoritismo, o Grêmio fará um duelo brasileiro com o São Paulo na próxima fase.

Elano está novamente à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo após se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita. O meia voltou a treinar normalmente na terça-feira, já em solo colombiano.

Luxemburgo também contará com o zagueiro Gilberto Silva e o atacante Kleber, que também se recuperaram de lesões. Assim, o treinador deve mandar a campo nesta quinta, às 22h15 (horário de Brasília), o time escalado com Marcelo Grohe; Pará, Werley, Gilberto Silva e Anderson Pico; Souza, Fernando, Elano e Zé Roberto; Kleber e Marcelo Moreno.