Barrios e Arouca são relacionados e voltam ao Palmeiras no Rio

O elenco do Palmeiras encerrou na manhã desta terça-feira a sua preparação para o jogo desta quarta, às 19h30, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperados de problemas musculares, o volante Arouca e o atacante Lucas Barrios participaram normalmente da atividade e foram relacionados como principais novidades da lista de 23 jogadores convocados pelo técnico Marcelo Oliveira para o confronto.

O volante desfalcou o time palmeirense nas partidas contra Internacional e Figueirense, enquanto o jogador paraguaio também ficou fora destes confrontos e ainda não esteve presente no clássico diante do Corinthians. Arouca, por sua vez, atuou no empate por 3 a 3 com o arquirrival, no Allianz Parque, depois de ter ficado quatro jogos fora do time.

Assim, Arouca garantiu seu retorno ao time, enquanto Barrios deve ficar no banco como opção. Alecsandro treinou nesta terça como titular da equipe, que contará com uma nova dupla de zaga no duelo no Rio. Sem poder contar com o zagueiro Vitor Hugo, suspenso por três cartões amarelos, Marcelo Oliveira escalou Victor Ramos e Jackson no setor defensivo.

Outra novidade da lista de relacionados divulgada nesta terça é a presença do zagueiro Leandro Almeida, de volta após cumprir suspensão na rodada passada, contra o Figueirense, em casa, depois de ter sido expulso contra o Inter, no Sul.

Dudu, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Gabriel e Cleiton Xavier, no departamento médico, são as outras ausências confirmadas ao lado de Vitor Hugo.

No treino desta terça, Marcelo Oliveira escalou o Palmeiras Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Jackson e Egídio; Thiago Santos, Arouca, Zé Roberto e Robinho; Gabriel Jesus e Alecsandro.

Confira a lista de 23 relacionados para o jogo desta quarta-feira:

Goleiros: Aranha e Fernando Prass.

Laterais: Egídio, Lucas e João Pedro.

Zagueiros: Jackson, Leandro Almeida, Nathan e Victor Ramos.

Volantes: Amaral, Andrei Girotto, Arouca e Thiago Santos.

Meias: Allione, Robinho e Zé Roberto.

Atacantes: Alecsandro, Cristaldo, Kelvin, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Mouche e Rafael Marques.