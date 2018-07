Lucas e Allione voltam à lista de relacionados do Palmeiras para jogo

O Palmeiras divulgou na noite desta quarta-feira a lista de relacionados para o confronto diante do Red Bull Brasil, quinta, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. A novidade é o retorno de dois jogadores que ficaram de fora do duelo contra o Audax, no último domingo, ambos por lesão: o lateral-direito Lucas e o meia Allione.

Lucas é também uma das novidades no time titular do Palmeiras. Para esta partida, o técnico Cuca deverá promover cinco alterações na equipe na comparação com a formação que perdeu para o Audax. Os laterais Lucas e Egídio e o volante Jean ganharam as vagas de João Pedro, Zé Roberto e Gabriel, respectivamente.

Com Lucas Barrios na seleção paraguaia, Gabriel Jesus a serviço da seleção olímpica do Brasil e Cristaldo em recuperação de dores musculares, Rafael Marques vai atuar como falso 9 no lugar de Alecsandro, fazendo dupla ofensiva com Erik. Zé Roberto deve sair da equipe por questões físicas e dar lugar a Egídio.

Confira a lista de 22 jogadores relacionados:

Goleiro - Fernando Prass e Vagner;

Zagueiros - Edu Dracena, Vitor Hugo, Roger Carvalho, Leandro Almeida e Thiago Martins;

Laterais - Lucas, João Pedro, Egídio e Zé Roberto;

Volantes - Gabriel, Arouca, Jean e Thiago Santos;

Meias - Allione, Robinho e Régis;

Atacantes - Rafael Marques, Dudu, Erik e Alecsandro.