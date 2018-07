Recuperados, Réver e Jorge Henrique voltam a treinar com bola

O técnico Diego Aguirre ganhou dois reforços para o time do Internacional nesta quarta-feira. Recuperados de problemas físicos, o zagueiro Réver e o atacante Jorge Henrique voltaram aos treinos e estão novamente à disposição do treinador para a sequência do Brasileirão.

A dupla treinou normalmente com bola nesta quarta e já pode ser relacionada para a partida contra a Chapecoense, domingo, no Beira-Rio. Já o lateral-esquerdo Artur segue na transição para retomar seu preparo físico.

No trabalho técnico desta quarta, Diego Aguirre não esboçou a equipe que será titular no fim de semana. Ele só deve iniciar a formação do time na atividade desta quinta. Mas já sabe que não poderá contar com Geferson e Nico Freitas, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Em compensação, o zagueiro Juan e o meia D''Alessandro voltarão ao time. Eles desfalcaram o Inter no empate sem gols com a Ponte Preta, no domingo passado.