Recuperados, Bojan Krkic e Maxwell reforçam Barcelona

O Barcelona ganhou dois reforços para a reta final da temporada 2010/2011, em que busca os títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa. O clube catalão anunciou nesta segunda-feira que o lateral-esquerdo brasileiro Maxwell e o atacante Bojan Krkic estão recuperados de lesões e à disposição do técnico Pep Guardiola.

Bojan contundiu o ligamento do joelho no dia 9 de abril, durante partida contra o Almería. Já Maxwell está afastado dos gramados desde 23 de abril por causa de uma pubalgia. Enquanto isso, o zagueiro Carles Puyol e o lateral-esquerdo brasileiro Adriano seguem afastados por lesão.

O Barcelona pode faturar o tricampeonato espanhol se o Real Madrid não derrotar o Getafe na terça-feira ou se empatar com o Levante no dia seguinte. Depois, a equipe vai enfrentar o La Coruña, em 15 de maio, e o Málaga, em 22 de maio, pelo Campeonato Espanhol. A final da Liga dos Campeões da Europa está marcada para 28 de maio, em Londres, no Estádio de Wembley.