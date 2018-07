Recuperados, Ceará e Júlio Baptista voltam a treinar no Cruzeiro

O técnico Marcelo Oliveira ganhou nesta terça-feira duas boas opções para montar o time do Cruzeiro na sequência do Brasileirão. Recuperados de contusão, o lateral-direito Ceará e o meia-atacante Júlio Baptista foram liberados pelos médicos e voltaram a treinar com o restante do elenco.

Júlio Baptista tinha sofrido uma lesão na panturrilha esquerda, enquanto Ceará se recuperou de uma contusão muscular na coxa direita. Agora, os dois lutam para melhorar a forma física e podem até aparecer no time para o jogo de domingo, contra o Santos, no Mineirão, pelo Brasileirão.

Outra novidade para o jogo contra o Santos é o volante Henrique, que cumpriu suspensão no empate de sábado passado diante do Criciúma. Ele também estava com dores na canela, mas mostrou estar recuperado e treinou normalmente nesta terça-feira, junto com os companheiros na Toca da Raposa.