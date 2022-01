Recuperados da covid-19, Weverton e Menino voltam ao Palmeiras; Murilo já treina

O goleiro Weverton e o meio-campista Gabriel Menino são mais dois atletas que voltam a preencher o elenco do Palmeiras após se recuperarem da covid-19. A dupla cumpriu quarentena recentemente e integrou o treinamento da equipe nesta quinta-feira. Anunciado na última terça, o zagueiro Murilo também participou das atividades na Academia de Futebol, em São Paulo.

Weverton e Gabriel Menino são mais dois a retornarem ao time depois da recuperação de Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Deyverson e Rafael Navarro. Os demais atletas que estão em quarentena devem retornar ao longo dos próximos dias.

O início dos trabalhos desta quinta-feira teve como foco o aprimoramento de finalizações, com participação do goleiro Vinicius Silvestre, das categorias de base. Uma nova atividade está marcada para o período da tarde, com reapresentação dos atletas que participaram do jogo-treino contra a Portuguesa na última quarta. O elenco dormirá na Academia de Futebol nesta quinta.

Convocado por Tite para a seleção brasileira nesta quinta-feira, Weverton será desfalque para o Palmeiras nas três partidas antes do Mundial de Clubes da Fifa, que acontece em fevereiro. Pelo Campeonato Paulista, o goleiro desfalca o time alviverde contra a Ponte Preta, no próximo dia 26, no duelo contra o São Bernardo, no dia 29, e diante do Água Santa, em 1.º de fevereiro.

A temporada 2022 começa oficialmente para o Palmeiras no próximo dia 23 contra o Novorizontino, fora de casa, pelo Paulistão.