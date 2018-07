Recuperados, Danilo Silva e D'Alessandro treinam na reapresentação do Inter

O Internacional se reapresentou nesta segunda-feira, após a derrota de sábado para o Juventude, com duas novidades. Recuperados de problemas físicos e desfalques em Caxias do Sul, o zagueiro Danilo Silva e o meia D'Alessandro trabalharam normalmente no CT do Parque Gigante.

Danilo Silva estava afastado desde a derrota para o Atlético-MG na Copa da Primeira Liga, há quase duas semanas, por conta de uma lesão no tornozelo. Já D'Alessandro ficou de fora no último sábado por causa de um edema muscular na coxa direita sofrido no último dia 2.

Recuperados, ambos trabalharam ao lado de seus companheiros nesta segunda e serão reavaliados nos próximos dias. A tendência, porém, é que fiquem disponíveis para reforçar o Inter no confronto diante do Figueirense no próximo sábado, no Beira-Rio, pela 24.ª rodada da Série B.

Quem ficará um bom tempo fora do Inter é o zagueiro Klaus. O jogador fraturou o antebraço esquerdo na partida do fim de semana, foi submetido a cirurgia no local e ficará cerca de dois meses afastado dos gramados. Por outro lado, o volante Rodrigo Dourado cumpriu suspensão e poderá encarar o Figueirense.

Após a atividade desta segunda, o volante Edenilson falou sobre a derrota para o Juventude. "Nas vitórias, já procuramos ficar alertas, pois sempre há o que se corrigir. Mas acredito que as derrotas mostram ainda mais, principalmente porque nosso caminho não será nada fácil e nunca foi. Nosso principal objetivo é conseguir o acesso e vamos fazer de tudo para conseguir."