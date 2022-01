Recuperados de covid-19, Arboleda e Welington reforçam o treino do São Paulo

Aos poucos o técnico Rogério Ceni vai ganhando mão de obra para definir os titulares do São Paulo para 2022. Nesta sexta-feira, o treinador ganhou o importante reforço de Arboleda, recuperado de covid-19 e reintegrado ao elenco, assim como do lateral-esquerdo reserva Welington, também livre do vírus.

Arboleda e considerado peça fundamental do esquema defensivo de Ceni, que festejou muito a renovação de contrato do zagueiro equatoriano após longa negociação. Ele e Miranda são intocáveis na defesa e um dos pontos fortes do time.

Leia Também Patrick promete vibração e cobrança no São Paulo e se esquiva de polêmica

Já Welington foi testado em algumas partidas em 2021, mas desde a saída de Hernán Crespo, em outubro, e a consequente chegada de Ceni, a vaga de titular voltou para Reinaldo, outro nome de confiança do treinador. O retorno, porém, é importante para o técnico "ter sombra" em quem estiver escalado.

A dupla voltou ao trabalho no CT da Barra Funda utilizando máscara, algo pouco comum entre os boleiros. O elenco iniciou as atividades do dia com exercícios físicos. Cordas elásticas e bolas foram usadas para aumentar a intensidade.

Para deixar a equipe mais forte e ligada em campo, Ceni "deixa" a escalação em aberto para promover uma disputa sadia por vaga. Ele acredita que incentivando todo mundo, fará os 11 escolhidos ficarem mais dispostos sob o risco de perderem a vaga. Uma das reclamações do técnico na temporada passada era da passividade de alguns jogadores. Cobrando empenho, vem observando todos os contratados falando em "dar a vida em campo" em suas apresentações.

Ele quer ver tais declarações refletidas no gramado. Com o time aquecido, foi a vez de Rogério Ceni comandar atividades táticas de posicionamento defensivo e também ofensivo e de bolas paradas para aprimorar suas ideias de jogo. O São Paulo estreia apenas na quinta-feira no Paulistão, em visita ao Guarani, às 21h30, no Brinco de Ouro.