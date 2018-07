Recuperados de lesão, Rafael Silva e Mayke retomam treinos no Cruzeiro

No cenário mais otimista, a dupla voltaria a treinar com bola ao longo da semana e poderia ser relacionada para a rodada do fim de semana, quando o Cruzeiro vai enfrentar o São Paulo, domingo, no Mineirão. Para o duelo de quarta, contra o Botafogo, o retorno deles está descartado.

Mayke era quem estava afastado do time há mais tempo. Não jogava desde o fim de abril em razão de um estiramento na coxa esquerda. Rafael Silva, por sua vez, se recuperava de uma lombalgia desde o início do mês. A comissão técnica não estabeleceu prazo certo para o retorno da dupla à lista de relacionados.

Liberados nesta segunda, Rafael Silva e Mayke não participaram do treino técnico realizado em campo reduzido, sob o comando do técnico Paulo Bento. Além deles, o atacante Willian ficou de fora da atividade para evitar maior desgaste muscular.

Em início de trabalho no Cruzeiro, o treinador ainda não poderá contar com outros jogadores ainda lesionados, caso de Dedé, Manoel, Judivan, Marcos Vinícius e Allano. Não há prazo certo para o retorno deles ao time que ocupa atualmente a penúltima colocação do Brasileirão.