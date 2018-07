Recuperados de lesão, Danilo Fernandes e Seijas reforçam o Inter nesta semana

Depois da derrota na sua reestreia como técnico do Inter, Paulo Roberto Falcão terá uma semana para trabalhar na tentativa de acabar com a sequência de maus resultados da equipe no Campeonato Brasileiro. O time gaúcho vem de cinco derrotas consecutivas.

A boa notícia para o treinador é a de que ele contará com os retornos do goleiro Danilo Fernandes e do meia venezuelano Seijas. Recuperados de lesões musculares, eles se juntarão ao restante do elenco nesta semana e devem estar aptos para entrar em campo no duelo contra a Ponte Preta, no próximo domingo, às 11 horas, em Campinas, pela 16ª sexta rodada do Brasileirão.

Por outro lado, Falcão não contará com o volante Rodrigo Dourado nem com o lateral-direito William. Eles se apresentaram nesta segunda-feira à seleção brasileira e só retornam ao clube após a participação nos Jogos Olímpicos do Rio.

A sequência de maus resultados tirou o Inter da ponta da tabela e mandou para a décima colocação na tabela, com 20 pontos, a cinco de distância da zona de rebaixamento e a 12 de igualar o líder Palmeiras.