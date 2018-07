Recuperados de lesão, Nilton e Alisson já treinam no Cruzeiro

Nilton teve uma entorse no joelho direito durante um treino, enquanto Alisson sofreu um estiramento no ligamento do joelho direito após levar uma pancada - ambos sentiram os problemas médicos durante a excursão cruzeirense aos Estados Unidos na intertemporada.

Nesta quinta-feira, os dois recuperados já começaram a correr no campo. Enquanto isso, Marcelo Oliveira manteve a preparação do time para o jogo deste sábado, contra o Figueirense, no Mineirão, quando o Cruzeiro vai defender a liderança do Brasileirão.