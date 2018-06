Recuperados de lesões, Modric e Kroos chegam a Paris com o Real para pegar o PSG

Os meio-campistas Luka Modric e Toni Kroos, que não jogam há quase três semanas por causa de lesões, viajaram junto com o elenco do Real Madrid e desembarcaram nesta segunda-feira em Paris visando o duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Após vencer o jogo de ida do mata-mata por 3 a 1, no último dia 14 de fevereiro, o time enfrenta o Paris Saint-Germain nesta terça, às 16h45 (de Brasília), na capital francesa, para garantir vaga na próxima fase da competição.

O meia croata e o volante alemão foram incluídos em uma lista de 24 jogadores relacionados pelo técnico Zinedine Zidane para esta partida que será realizada no Parque dos Príncipes. Modric se recuperou de uma lesão na coxa, enquanto Kroos estava com um problema em seu joelho esquerdo.

Estes dois importantes nomes na equipe não defendem o Real justamente desde o duelo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. No último domingo, eles treinaram junto com o resto do elenco da equipe madrilenha, um dia depois da vitória por 3 a 1 sobre o Getafe pelo Campeonato Espanhol.

O lateral-esquerdo Marcelo, por sua vez, retornou ao time neste último confronto da competição nacional após ficar duas semanas fora por causa de uma lesão na coxa. Ele atuou na segunda metade da partida e deu uma assistência para um dos gols da equipe no estádio Santiago Bernabéu.

Para este jogo de volta contra o PSG, Zidane também contará com o retorno do lateral-direito Dani Carvajal, que foi desfalque na partida de ida por estar suspenso. Agora com Modric e Kroos à disposição, o treinador francês antes vinha alternando Mateo Kovacic, Marcos Llorente, Dani Ceballos e Marco Asensio como substitutos dos dois titulares nos últimos compromissos da equipe.

Os jogadores do Real realizarão nesta segunda-feira, às 15 horas (de Brasília), um treino de reconhecimento no estádio Parque dos Príncipes, sendo que apenas 15 minutos do trabalho serão abertos para a presença de jornalistas.

Confira os jogadores relacionados para o jogo contra o PSG:

Goleiros - Keylor Navas, Casilla e Luca.

Defensores - Carvajal, Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo e Achraf.

Meio-campistas - Kroos, Modric, Casemiro, Llorente, Asensio, Isco, Kovacic e Ceballos.

Atacantes - Cristiano Ronaldo, Benzema, Gareth Bale, Lucas Vázquez e Mayoral.