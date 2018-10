Recuperados, Diego Costa e Savic reforçam Atlético em jogo contra o Dortmund

O Atlético de Madrid ganhou uma boa notícia antes do confronto de quarta-feira contra o Borussia Dortmund, na Alemanha, pela Liga dos Campeões, com a confirmação dos retornos do atacante Diego Costa e do zagueiro Stefan Savic após treino nesta terça-feira.

Diego Costa, que marcou um gol na vitória do time espanhol por 2 a 1 sobre o Monaco, na estreia do time, e deu passe para um gol na vitória por 3 a 1 em casa sobre o Brugge, na segunda rodada, se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda. Savic, que sofreu um problema muscular grave durante partida pela seleção de Montenegro em setembro, agora está completamente recuperado.

A lista de relacionados pelo técnico Diego Simeone também inclui Gelson Martins, Jan Oblak, Antonio Adán e Álex dos Santos; Santiago Arias, Juanfran Torres, Diego Godín, Lucas Hernández e Filipe Luis; Thomas Lemar, Victor Machín, 'Vitolo', Rodrigo Hernández, Saúl Ñíguez, Thomas Partey e Koke; Antoine Griezmann, Nikola Kalinic e Ángel Correa.

Com seis pontos, o Atlético de Madrid e o Borussia Dortmund estão empatados no Grupo A. Porém, o Dortmund lidera no saldo de gols, depois de vencer o Brugge por 1 a 0 fora de casa e o Monaco por 3 a 0 em casa. O vencedor do duelo pode dar um grande passo rumo às oitavas de final.