Recuperados, Elber e Tinga reforçam Cruzeiro nos EUA

ORLANDO - O Cruzeiro confirmou nesta quinta-feira que poderá contar com o meia Elber e o volante Tinga à disposição do técnico Marcelo Oliveira no amistoso deste sábado, contra o Monarcas Morelia, do México, em Chicago, que faz parte desta intertemporada que o time está realizando nos Estados Unidos.

Os dois jogadores já haviam treinado na última quarta, mas apenas agora ganharam aval do departamento médico. Eles participaram de atividade com bola realizada nesta quinta no Complexo ESPN Wide World of Sports, em Orlando, na Flórida, sendo que o volante se recuperou de dores na panturrilha esquerda, enquanto o meia se reabilitou de um edema muscular na coxa esquerda.

A tendência, porém, é a de que Elber e Tinga figurem apenas como opções de banco neste último amistoso do Cruzeiro em solo norte-americano antes do retorno ao Brasil, visando a continuidade do Campeonato Brasileiro.

Já o lateral-direito Ceará, que se contundiu na vitória por 4 a 0 sobre o Fort Lauderdale Strikers, em amistoso no último domingo, foi vetado do confronto deste sábado. Porém, ele conseguiu dar algumas voltas no gramado correndo na atividade desta quinta, da qual acabaram ficando fora os atacantes Martinuccio e Anselmo Ramon e o lateral Everton, todos poupados pela comissão técnica cruzeirense.