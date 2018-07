Recuperados, Emerson e Danilo treinam no Corinthians

SÃO PAULO - Recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, o meia Danilo deve ser uma das novidades do Corinthians na final da Recopa Sul-Americana, nesta quarta-feira, contra o São Paulo. O meia participou de um treino bom bola nesta segunda-feira. "Estou bem, trabalhei no campo e não senti nada", afirmou ele em entrevista coletiva.

Danilo não será o único reforço de Tite para o jogo contra o São Paulo. O treinador, que assistiu ao treino de perto, viu que além de Danilo, os outros atletas que estavam machucados estão recuperados. Também treinaram com bola Douglas, Emerson Sheik e Renato Augusto. Todos eles devem ser relacionados para o jogo.

"Agradecemos ao departamento médico, fizemos um trabalho muito bom, um trabalho intenso, eu, o Sheik, o Douglas. Não deu tempo para jogar último o jogo porque precisávamos de mais treinos", disse Danilo.

Tite não deu pistas de qual será o time titular na final. Só nesta terça é que ele montará a equipe - nesta segunda os jogadores que enfrentaram o Atlético-MG domingo, pelo Brasileirão, ficaram na academia.

Danilo deve ganhar a posição de Ibson, e Emerson Sheik, a de Pato. Renato Augusto e Douglas seriam opções para o banco de reservas. Alessandro também pode voltar à lateral direita.

Recuperado de fratura em osso da face, Renato Augusto treinou sem a máscara protetora, mas vai usá-la caso entre em campo.

O Corinthians venceu a primeira partida, no Morumbi, por 2 a 1, e pode até empatar que garante a conquista. Para Danilo, a vantagem é importante, mas não suficiente para apontar o time como favorito. "Não vamos mudar nossas características de jogo, só podemos pensar em administrar o resultado no final do jogo."