Recuperados, Fabinho e Matip reforçam Liverpool contra o Manchester United

O Liverpool estará reforçado para o clássico com o Manchester United, domingo, no Anfield Road, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Nesta sexta-feira, o técnico Jürgen Klopp confirmou que o meio-campista brasileiro Fabinho e o zagueiro camaronês Joel Matip estão recuperados de lesões e deverão ser relacionados para o compromisso.

Matip, em função de uma contusão no joelho, é quem estava há mais tempo afastado dos gramados, sendo que a última vez em que atuou havia sido no clássico anterior com o Manchester, em outubro. Já Fabinho lesionou o tornozelo em novembro, durante duelo pela Liga dos Campeões com o Napoli.

"Sim, parece que Joel e Fabinho (estarão de volta). Eles participaram do treino completo normalmente ontem (quinta-feira) e no dia anterior. Então isso significa que eles provavelmente estarão no grupo", disse Klopp em entrevista coletiva.

Ainda assim, o Liverpool continuará com outro desfalques por lesões, caso do defensor Dejan Lovren (coxa) e dos meio-campistas Naby Keita (virilha) e James Milner (coxa). Mas Klopp indicou que Lovren poderá voltar a ser aproveitado em breve.

"Os outros três não, mas estão se aproximando. Dejan vai treinar sem restrições a partir de segunda-feira. Os outros dois, eu não sei exatamente. Eu não posso apressar isso, então quando alguém me diz que está pronto, ele volta ao treinamento", afirmou.

O Liverpool é o líder disparado do Campeonato Inglês com 61 pontos somados e 14 a mais do que o segundo colocado Manchester City, além de um jogo a mais a disputar. O único confronto que o time não venceu na competição foi o clássico diante do Manchester United em Old Trafford, que terminou empatado por 1 a 1.