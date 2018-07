Recuperados, Gilberto e Christianno são confirmados no Vasco

O atacante Gilberto e o lateral-esquerdo Christianno se mostraram recuperados de contusões no tornozelo e foram confirmados pelo técnico Doriva para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Desta forma, o treinador vai conseguir repetir a escalação que usou na final do Campeonato Carioca. O retorno vascaíno à Série A está marcado para este domingo contra o Goiás, no estádio de São Januário, no Rio.

"O Christianno treinou bem e está apto para o jogo", informou Doriva após o treino desta sexta-feira. "Gilberto também está pronto. Vem sendo um jogador muito importante e conto com ele".

Os trabalhos desta sexta-feira foram fechados à imprensa. De acordo com o técnico, o motivo foi a necessidade de fazer a foto oficial do título do Campeonato Carioca. "Em algumas ocasiões, vamos optar por fechar. E em outras não. Não é uma decisão pensada. Hoje (sexta) nós fechamos por essa situação", explicou. No sábado pela manhã, a equipe finaliza a preparação.