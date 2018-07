Recuperados, Joel e Júlio Baptista são liberados para treinos físicos no Cruzeiro O técnico Mano Menezes deve contar com o setor ofensivo reforçado para os próximos compromissos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o clube mineiro revelou que o atacante Joel e o meia-atacante Júlio Baptista se recuperaram de lesões e logo vão ficar à disposição do treinador.