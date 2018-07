Recuperados, Kannemann e Maicon voltam a treinar no Grêmio

Na reapresentação do Grêmio, o time gaúcho contou com duas novidades no gramado do CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, nesta segunda-feira. O zagueiro Kannemann e o volante Maicon treinaram normalmente com bola nesta tarde e se mostraram em boas condições para o retorno ao time titular.

O defensor argentino ficou de fora dos jogos da semana passada, na retomada do Brasileirão, em razão de uma virose. Na sexta, chegou a treinar com os demais companheiros e era esperado para o jogo contra o Vasco, no domingo. Mas acabara não fazendo o seu retorno.

A preocupação da comissão técnica, que decidiu por deixá-lo de fora do jogo, foi a falta de ritmo. O zagueiro não joga uma partida desde o início de junho, antes da Copa do Mundo da Rússia.

Maicon, por sua vez, se recuperou de lesão e chegou a entrar em campo na quarta-feira. Na vitória sobre o Atlético-MG, jogou somente o primeiro tempo, por falta de ritmo. No fim de semana, estava suspenso na derrota para o Vasco - foi substituído por Jailson.

Além da dupla, esteve em campo o lateral-esquerdo Juninho Capixaba, que deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias. Ele fez treino físico com os novos companheiros. O jogador estava no Corinthians, onde teve poucas oportunidades no primeiro semestre.

Já o lateral Bruno Cortez, que desfalcou a equipe no domingo, não foi a campo. Permaneceu fazendo trabalho físico no vestiário, assim como os jogadores que foram titulares no fim de semana.

Os titulares do técnico Renato Gaúcho devem ir a campo na terça para treino de preparação para o duelo com o São Paulo, na quinta-feira, em Porto Alegre, pela 15ª rodada do Brasileirão.