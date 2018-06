Recuperados, laterais Fabiano e Uendel voltam aos treinos no Inter

Se não era o esperado, os 21 dias livres do Internacional após a eliminação no Campeonato Gaúcho estão servindo para o clube recuperar seu elenco. Nesta quinta-feira, ele teve duas boas notícias na atividade realizada no CT do Parque Gigante: os laterais Fabiano e Uendel.

Ambos os jogadores se recuperaram de problemas físicos e voltaram nesta quinta aos trabalhos ao lado dos colegas. Fabiano estava ausente dos treinos desde a eliminação para o Grêmio no Gaúcho, graças a dores musculares. Já Uendel estava com uma lesão no púbis e vinha há mais tempo afastado.

Mas os laterais não foram as únicas novidades no trabalho colorado. Danilo Silva e Marcinho também retornaram e participaram da atividade comandada por Odair Hellmann. O zagueiro, assim como Uendel, sofria com problema no púbis. Já o meia estava com um incômodo muscular.

Odair, porém, ainda não conta com todo o grupo à disposição. William Pottker, Leandro Damião e Dudu, que também se recuperam de contusões, apenas correram em volta do gramado nesta quinta. A expectativa é de que se recuperem a tempo de reforçar o Inter contra o Vitória, dia 11 de abril, em casa, pela Copa do Brasil.