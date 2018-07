Recuperados, Leandro e Vinícius treinam normalmente O técnico Gilson Kleina, do Palmeiras, volta a ter mais opções para escalar o ataque do time para o jogo de quarta-feira contra o Atlético-PR, no Pacaembu, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira treinaram normalmente com bola Leandro e Vinícius, que voltam a estar à disposição do treinador para a partida de ida do mata-mata.