Recuperados, Leonardo Silva e Luan ficam à disposição no Atlético-MG

Se a fase em campo não é boa, o técnico Roger Machado ao menos teve dois bons motivos para comemorar nesta segunda-feira. Um dia depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, para o Vitória, em Salvador, o Atlético-MG se reapresentou na Cidade do Galo e trabalhou com o zagueiro Leonardo Silva e o atacante Luan.

Leonardo Silva foi liberado pelo departamento médico depois de se recuperar de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. Ele ainda não estreou no Brasileirão e não atua desde a final do Campeonato Mineiro diante do Cruzeiro, no dia 7 de maio. Seu retorno, agora, acontece em momento delicado da defesa atleticana, que também não contou com Gabriel no domingo.

Já Luan era desfalque há mais tempo. Em meio a uma série de lesões, o jogador já não atua há dois meses, desde a goleada sobre o Sport Boys na Libertadores. Um estiramento muscular na coxa direita o afastou por este período, mas ele também trabalhou normalmente e está à disposição de Roger.

A dúvida, agora, é se o treinador vai aproveitar os atletas como titulares. Leonardo Silva tem mais chances de atuar, até porque Gabriel, ainda se queixando de fadiga muscular, seguiu realizando trabalho de fisioterapia nesta segunda. Já Luan, até pelo afastamento mais longo, deve ficar no banco.

Com apenas um triunfo no Brasileirão até o momento, o Atlético-MG tem somente seis pontos, na 16.ª colocação. Nesta quarta-feira, a equipe recebe o lanterna Atlético-PR no Independência, às 19h30, pela sétima rodada.