Recuperados, Luan e Blanco treinam no Atlético-MG; STJD absolve Elias

O elenco do Atlético-MG se reapresentou nesta terça-feira para os treinamentos com duas novidades. O atacante Luan e o volante Gustavo Blanco foram liberados pelo departamento médico do clube e participaram normalmente das atividades.

Luan está recuperado de um edema muscular na coxa esquerda e Gustavo Blanco recebeu alta de uma tendinite no tornozelo esquerdo, com ruptura parcial do tendão. Os dois participaram de um trabalho no gramado com a equipe reserva.

Os titulares do empate sem gols com o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro fizeram atividades físicas na academia. O treinamento marcou o início da preparação para o jogo contra o Santos neste sábado, às 17 horas, no estádio da Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ABSOLVIDO NO STJD

Além das duas novidades vindas do departamento médico, o técnico Oswaldo de Oliveira recebeu outra boa notícia nesta terça-feira. O volante Elias foi apenas advertido em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e está liberado para enfrentar o Santos.

Elias foi enquadrado no artigo 243-F após por ter sido expulso no jogo contra o Avaí pela 24ª rodada. O árbitro André Luiz de Freitas Castro relatou na súmula que foi ofendido pelo jogador após ter dado o cartão vermelho.

O Atlético ocupa a décima colocação no Campeonato Brasileiro, com 42 pontos. Está a cinco de distância do grupo que hoje está na zona de classificação para a Libertadores e a sete de distância na zona de rebaixamento.