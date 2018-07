Recuperados, Luan e Victorino já treinam no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Líder isolado do Brasileirão, o Cruzeiro já soma sete vitórias seguidas, que o deixaram com 46 pontos - tem quatro de vantagem sobre o segundo colocado Botafogo, justamente o seu próximo adversário, na quarta-feira, em Belo Horizonte. E o técnico Marcelo Oliveira ainda poderá contar daqui a pouco com dois reforços: o atacante Luan e o zagueiro uruguaio Victorino.

Recuperados de contusão, os dois jogadores foram liberados pelo departamento médico e voltaram aos treinos nesta segunda-feira, no CT Toca da Raposa II. Agora, ambos ainda precisam de recondicionamento físico para que possam ser aproveitados novamente por Marcelo Oliveira no time cruzeirense.

Luan tinha sofrido uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, durante o jogo contra o Flamengo, no dia 21 de agosto, pela Copa do Brasil. E Victorino teve uma contusão muscular na coxa direita, mas também já está recuperado, o que traz mais opções para montar o time do Cruzeiro.