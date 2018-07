Recuperados, Lyanco e Gilberto reforçam São Paulo em treino

Recuperados de problemas físicos, o zagueiro Lyanco e o atacante Gilberto reforçaram o grupo do São Paulo no treino desta quarta-feira, na reapresentação do elenco após a suada vitória sobre o Fluminense, na noite de segunda. Lyanco é um dos candidatos a ocupar uma das vagas na zaga são-paulina na partida contra a Ponte Preta, sábado, no Morumbi.

Os dois jogadores participaram da equipe que entrou em campo para um jogo-treino com o time sub-19. Curiosamente, Lyanco formou dupla de zaga com Douglas, com quem disputa uma das vagas na zaga. Lucão é o outro candidato para atuar ao lado de Rodrigo Caio. Isso porque Maicon e Lugano vão cumprir suspensão nesta rodada do Brasileirão.

Afastado há quase um mês, Lyanco se recuperou de um estiramento no músculo anterior da coxa esquerda. Ele ficou de fora das últimas quatro partidas da equipe. Nesta quarta, mostrou estar totalmente recuperado. E fez parte do time no jogo-treino.

O time contou com Léo; Auro, Douglas, Lyanco e Matheus Reis; Wellington, Daniel e Jean Carlos; Michel Bastos, Luiz Araújo e Gilberto. Enquanto os reservas disputavam o jogo-treino, os titulares faziam trabalho regenerativo

Além dos dois zagueiros, o técnico Ricardo Gomes terá a baixa do lateral Buffarini. O mais provável é que Wesley seja escalado para suprir a ausência do argentino. O jovem Auro corre por fora, mas a tendência é que o volante atue improvisado, como fez no segundo tempo do duelo contra o Fluminense. Wesley já foi escalado na função em outras oportunidades e tem experiência para atuar no setor.