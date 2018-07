Recuperados, Madson e Keirrison podem reforçar Santos

Madson se recuperou de uma contratura muscular na coxa esquerda. Ele havia sofrido a lesão no clássico com o Corinthians, no dia 22 de setembro. Keirrison está de volta ao time depois de sofrer um estiramento na coxa direita no dia 15 de setembro, na partida contra o Atlético-GO. Os dois atletas deverão ficar no banco de reservas no clássico.

Ainda nesta quinta, o departamento médico vetou Léo da partida de domingo. O lateral-esquerdo deu um susto na comissão técnica no segundo tempo do jogo de quarta, na Vila Belmiro, ao cair desacordado em campo. Ele foi tirado de campo numa maca, levado à Santa Casa de Santos e submetido a exames que não constataram nada de grave. Mas, por precaução, os médicos decidiram cortar o jogador do clássico.