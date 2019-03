Recuperados, Maicon e Papagaio podem reforçar o Atlético-MG no domingo

Em meio à pressão pelo péssimo início na Libertadores, o técnico Levir Culpi ao menos teve dois motivos para comemorar nesta quinta-feira. Os atacantes Maicon e Papagaio se recuperaram de lesões e foram liberados para reforçar o Atlético-MG já neste fim de semana.

Contratado no início do ano, Maicon lesionou a coxa direita no duelo diante do Villa Nova, no último dia 24, pelo Campeonato Mineiro, e vinha realizando tratamento. Outro recém-chegado ao clube, Papagaio voltou da seleção brasileira sub-20 com um problema no tornozelo e ainda não estreou com a camisa alvinegra.

Apesar dos retornos, a tendência é que tanto Maicon quanto Papagaio fiquem como opções entre os reservas no duelo diante do América-MG, neste domingo, no Mineirão, pelo Campeonato Estadual. No treino desta quinta, os jogadores que foram titulares na derrota de terça para o Nacional-URU fizeram um trabalho regenerativo, enquanto o restante do elenco foi a campo.

Apesar do clima ruim pelas duas derrotas no início da Libertadores, o Atlético-MG lidera o Campeonato Mineiro com 22 pontos em nove jogos, um à frente do segundo colocado, justamente o América-MG. Por isso, o duelo deste domingo vale a ponta da tabela.