Recuperados, Michel e Alisson voltam a treinar com bola no Grêmio

O elenco do Grêmio se reapresentou nesta terça-feira após a vitória de domingo sobre o Ceará e um dia de folga. No gramado do CT Luiz Carvalho, os jogadores realizaram um trabalho com bola e iniciaram a preparação para o confronto diante do Fluminense, sábado, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

O técnico Renato Gaúcho recebeu duas boas notícias na atividade. O volante Michel e o meia Alisson se mostraram recuperados de problemas físicos, participaram normalmente do treino e devem ficar à disposição do treinador em breve.

Alisson é quem tem situação mais tranquila. O meia sofreu uma torção no joelho no treino de sábado e se tornou desfalque de última hora para encarar o Ceará. Como os exames não apontaram nenhuma lesão, o jogador já voltou aos trabalhos e estará disponível para encarar o Fluminense.

Já o caso de Michel é mais delicado. O volante não atua pelo time principal desde maio, quando sofreu lesão muscular. No início do mês, quando se preparava para retornar, torceu o tornozelo e voltou a ficar afastado. Por isso, seu retorno aos gramados pode demorar um pouco mais.

Também nesta terça, os atacantes Marinho, André e Jael seguiram o trabalho de recuperação de suas lesões e correram em volta do gramado. Eles ainda não estarão disponíveis para encarar o Fluminense.